România, subiect la Bruxelles pe tema afișării adaosului comercial la raft: Ordinul ANPC „riscă să distorsioneze concurența”

11:20

Mircea Lucescu a anunțat decizia finală pe care a luat-o la câteva zile după ce a amenințat cu plecarea de la naționala României. Selecționerul declarase că poate pleca în orice moment, nemulțumit de criticile pe care le-a primit după eșecul cu Bosnia. La câteva zile distanță, Lucescu s-a răzgândit și a afirmat că nu se … The post Mircea Lucescu a anunțat decizia finală după ce a amenințat cu plecarea de la echipa națională appeared first on spotmedia.ro.