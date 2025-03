A fost creat adezivul care previne infecțiile. Are cele mai neconvenționale ingrediente

13:20

Premierul Marcel Ciolacu a dezvăluit aseară intenția guvernului său de a rămâne alături de SUA indiferent ce urmează. Președintele interimar este însă alături de cei care susțin Ucraina. România se contrazice din nou în politica ei externă. Primul-ministru s-a declarat total de acord cu ideea Casei Albe de a opri războiul ruso-ucrainean și banii pentru … The post Ciolacu: România merge cu Trump până la capăt appeared first on spotmedia.ro.