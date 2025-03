Cât costă panourile lui Crin Antonescu. 500 de „fețe” împărțite de PSD, PNL și UDMR 

05:30

Primăria Sectorului 1 a emis certificate de urbanism pentru cinci construcții, dintre care cea mai înaltă are cinci etaje. Certificatele au fost oferite în 2024, în timpul mandatului fostului primar, Clotilde Armand, potrivit datelor comunicate de Primărie către Snoop.