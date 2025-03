Ronaldo a devenit personaj într-un joc video

00:00

GameStop Corp. din SUA a anunţat oficial că va utiliza disponibilul mare de numerar în investiţii în Bitcoin, în urma speculaţiilor aduse în mediul online. De asemenea, compania s-a situat peste aşteptări din punct de vedere al profitabilităţii, raportând astfel un câştig per acţiune de 0,29 dolari, de patru ori mai mare faţă de anul trecut, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille (https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviq).