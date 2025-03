Keir Starmer și Emmanuel Macron reprezintă Europa la viitoarele discuții de pace. Decizii după reuniunea de la Paris

13:10

Premierul Marcel Ciolacu i-a transmis, public, ministrului Energiei că are toată susținerea sa, după ce zeci de ONG-uri au cerut demisia lui Sebastian Burduja, acuzând represalii împotriva celor care contestă proiecte nocive pentru mediu. „Vreau să-i transmit public ministrului Energiei că are toată susținerea mea, am văzut că este atacat și de ONG-urile lui Soros, […]