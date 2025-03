Încă un moment istoric pentru Novak Djokovic: a devenit cel mai în vârstă semifinalist de turneu ATP Masters 1.000

09:00

Elias Charalambous are parte de ghinioane pe bandă rulantă. Campioana a mai pierdut un jucător înainte de Derby de România, Dinamo-FCSB. Octavian Popescu nu va putea evolua în meciul de duminică seara, de pe Arena Naţională. Elias Charalambous are infirmeria plină. Antrenorul cipriot spera să îl aibă la dispoziţie pe jucătorul de bandă stângă, accidentat […] The post Ghinion teribil pentru FCSB! Un alt jucător va lipsi în derby-ul cu Dinamo. Probleme mari pentru Elias Charalambous appeared first on Antena Sport.