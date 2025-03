Bolojan sugereaza iar ca USR sa fie cooptata la guvernare: „Romania are nevoie de stabilitate politica pentru a putea schimba lucrurile si pentru a putea face fata situatiilor care vor aparea”

17:10

Presedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, ca Romania va participa la grupul de lucru privind monitorizarea armistitiului de 30 de zile in Ucraina. Afirmatia a fost facuta la Paris, dupa reuniunea sefilor de stat si de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea in Ucraina. „Tarile prezente au convenit sa sustina in continuare...