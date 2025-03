Rhenus Group își extinde Consiliul Director

21:00

Românii se tem de noi scumpiri la energie și caută soluții pentru a nu plăti facturi duble la curent de la 1 iulie. În contextul scumpirilor anunțate, interesul lor pentru centrale fotovoltaice a crescut de două ori în primele luni din acest an față de perioada similară din 2024. Cei mai mulți proprietari de case, […] The post Kilowat: Interesul românilor pentru panouri fotovoltaice s-a dublat appeared first on ZIUA CARGO.