Avertisment pentru Nicolae Stanciu, înaintea transferului la Genoa: „Acolo trebuie să fii avion”

Veste de ultimă oră pentru fanii echipei lui Elias Charalambous. Măcinată de accidentări, campioana va beneficia la Derby de România de revenirea unui jucător extrem de important. Este vorba despre închizătorul Mihai Lixandru. Elias Charalambous primeşte o veste bună, în condiţiile în care FCSB are mari probleme cu accidentările. S-a aflat înaintea Derby de România, […]