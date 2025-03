Cătălin Predoiu: România poate prezenta o serie de proiecte economice prin care să dezvolte relația comercială cu SUA, proiecte strategice în avantajul ambelor țări

16:40

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăsat să se înțeleagă că UE ar putea sprijini Radio Europa Liberă în urma recentelor reduceri de fonduri din partea administrației Trump. "Radio Europa Liberă furnizează informații transparente și independente în multe țări în care libertatea presei este amenințată. Vom lucra cu parteneri precum Cehia, Austria, Belgia, […]