„Putea reveni Nicolae Stanciu la FCSB?” Gigi Becali a dat răspunsul, după ce s-a anunțat că mijlocașul va merge la Genoa

17:10

Unica fiică a lui Ion Ţiriac a postat o imagine rară alături de unul dintre fraţii ei mai mari. Ioana s-a fotografiat alături de Alexandru Ion Ţiriac, iar postarea a strâns rapid sute de aprecieri. Ion Ţiriac are trei copii: pe Alexandru Ion Ţiriac, alături de Mikette von Issenberg, şi pe Karim şi Ioana, alături […] The post Unica fiică a lui Ion Ţiriac, imagine rară alături de fratele ei mai mare. Cum s-au afişat cei doi appeared first on Antena Sport.