Procurorii au toate dovezile necesare. Femeia care si-a aruncat in aer tatal, milionarul Ioan Crisan, a fost trimisa in judecata

Laura Bilcea, fiica milionarului ucis in atentatul cu bomba de la Arad, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului General. Acuzata ca ar fi comandat asasinatul, femeia va fi judecata la Curtea de Apel Timisoara pentru instigare la omor calificat in varianta violentei in familie, instigare la distrugere si instigare la nerespectarea regimului materiilor...

