Grupul Agroland vizează în 2025 vânzări nete consolidate de 363,4 milioane de lei și un profit operațional de 19,4 milioane de lei

18:10

Acționarii Bursei de Valori București sunt convocați, pe 29 aprilie, la Adunarea Generală de bilanț, unde se va […] The post BVB înregistrează o depreciere de 2,6 milioane de euro pentru participația în Contrapartea Centrală; Operatorul bursier nu distribuie dividende în acest an appeared first on Financial Intelligence.