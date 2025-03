Piedone și-a autosuspendat activitatea: nu se mai poate mișca din cauza puhoiului de fani

09:20

Macedonia de Nord – Ţara Galilor, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 25 martie, de la ora 21:45, pe Tose Proeski National Arena din Skopje, şi va […] The post Preliminarii CM 2026: Macedonia de Nord vs Ţara Galilor – Echilibru la Skopje appeared first on IMPACT.ro.