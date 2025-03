Acces Direct. Scandal între frați. Trei bărbați și cumnatul lor se ceartă pe avere 

23:00

Deși a declarat că nu are bonă, se pare că, de pe altă parte, Adrian Alexandrov nu este singur atunci când vine vorba despre creșterea copilului! Nu pentru că ar avea o bunică sau pe cineva din familie, ci faptul că, așa cum spunea el de mai multe ori, are norocul să fie într-o comunitate de mămici, iar mămicile de la școala la care învață fetița și vecinele cu care se joacă fetița lor, au înțeles că aceasta nu are parte de iubirea de mamă, și când vine vorba de ajutor, sar oricând!