Guvernul Romaniei, mesaj de solidaritate dupa cutremurul care a lovit Myanmar si Thailanda

22:20

Vicepresedintele SUA, JD Vance, a criticat, vineri, Danemarca in timpul unei vizite in Groenlanda, declarand ca nu a facut o treaba buna in mentinerea teritoriului semiautonom danez si a poporului sau in siguranta fata de incursiunile Chinei si Rusiei, promitand in acelasi timp respect pentru suveranitatea Groenlandei si cerand poporului sau sa colaboreze cu Statele...