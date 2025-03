Donald Trump susține că are nevoie de Groenlanda, „nu pentru SUA, ci pentru pacea mondială”

12:10

ICI București a fost prezent, miercuri, 26 martie 2025, la Circular Economy Conference 2025 | Ediția a V-a, un eveniment organizat de The Diplomat-Bucharest. Evenimentul a reunit experți, lideri din industrie și reprezentanți ai instituțiilor pentru a discuta despre progresul și provocările economiei circulare în România. Potrivit unui comunicat al institutului, Adrian-Victor Vevera, directorul general […] The post Circular Economy Conference 2025. Directorul general al ICI București a evidențiat rolul esențial al digitalizării și al noilor tehnologii în implementarea practicilor economiei circulare first appeared on caleaeuropeana.ro.