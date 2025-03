Noi detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu! Planul lui Dan Şucu pentru sezonul viitor

13:00

Gigi Becali a fost întrebat dacă Nicolae Stanciu ar fi putut să revină la FCSB. Patronul campioanei a dat răspunsul pe loc, după ce italienii au anunțat că românul va merge la Genoa lui Dan Șucu. Potrivit informațiilor apărute în Italia, Nicolae Stanciu va primi un contract valabil pe două sezoane la Genoa. Transferul se […] The post „Putea reveni Nicolae Stanciu la FCSB?” Gigi Becali a dat răspunsul, după ce s-a anunțat că mijlocașul va merge la Genoa appeared first on Antena Sport.