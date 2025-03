Un nou coleg pentru Radu Drăguşin la Tottenham: „Nu pot să mint, e adevărat”

13:50

Bocciu are noi probleme! Poliţia Capitalei anunţă, vineri, că poliţişti din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au extins cercetările, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave. În perioada ianuarie 2019 […]