VIDEO: Liniuță între Porsche 911 GTS și BMW M4 CS

17:10

În toamna lui 2024, Aston Martin a dezvăluit o nouă generație pentru Vanquish. Lansat inițial sub forma unui coupe, modelul este acum disponibil și în variantă decapotabilă, deoarece constructorul britanic tocmai a prezentat noul Vanquish Volante.La fel ca Vanquish Coupe, noua variantă Volante are sub capotă același motor V12 supraalimentat de 5.2 litri, care dezvoltă 835 de cai putere și un cuplu de 1001 Nm. Deși plafonul său este acum retractabil, noul Aston...