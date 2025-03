Ilie Bolojan, la 21 ani de la aderarea la NATO: Scutul NATO, care a transformat România într-un loc sigur, s-a datorat în mod special sprijinului oferit de SUA, cea mai importantă forță din Alianță

14:30

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că industria energointensivă beneficiază de o nouă schemă de ajutor de stat, cu un buget total de 150 milioane euro pe an, cu plata în două tranșe, anual, în loc de o singură tranșă. „Astăzi a fost o ședință de Guvern importantă pentru că sprijinim în continuare industria românească, […] The post Industria energointensivă beneficiază de o nouă schemă de ajutor de stat, cu un buget total de 150 milioane euro pe an, anunță ministrul Sebastian Burduja first appeared on caleaeuropeana.ro.