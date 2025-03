CSM Corona Brașov a câştigat pentru prima dată în istorie Cupa României

22:30

Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica a venit cu detalii de ultimă oră despre problemele de lot ale lui Elias Charalambous dinaintea Derby de România, Dinamo-FCSB. Partida va avea loc duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. Mihai Stoica spune că fundaşul central Dawa are mari probleme. Camerunezul s-a accidentat […] The post „Va trebui să se opereze”. Mihai Stoica, dezvăluiri despre jucătorul celor de la FCSB. Situaţia accidentaţilor înaintea derby-ului cu Dinamo appeared first on Antena Sport.