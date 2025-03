Golul marcat de Pavel Buchnevich care i-a adus victoria lui St. Louis Blues în meciul cu Colorado Avalanche

13:30

Cristi Borcea a vorbit înaintea Derby de România, Dinamo-FCSB. Derby de România va avea loc duminică seara, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. Fostul şef al dinamoviştilor merge pe mâna lui Cătălin Cîrjan, despre care spune că este cel mai bun jucător al echipei lui Zeljko Kopic în acest moment. Mai mult, Cristi Borcea […]