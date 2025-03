Ii scapa pe toti escrocii: Donald Trump a comutat pedeapsa fondatorului Ozy Media, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru fraude financiare

09:10

Cea mai recenta oferta a SUA de a comercializa mineralele Ucrainei in schimbul „datoriilor de razboi restante” nu este altceva decat o masura coloniala de protectie, scrie editorul specializat in geopolitica al cotidianului britanic „The Independent”, Sam Kiley. Propunerea lui Donald Trump oferita Ucrainei, in schimbul continuarii sprijinului SUA, dar fara garantii de securitate, in...