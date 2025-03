Noi probleme pentru naţionala lui Mircea Lucescu! Anunţul venit după înfrângerea cu Bosnia. Cădere importantă a tricolorilor

17:00

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a dezvăluit înaintea derby-ului cu Dinamo, că Joyskim Dawa, accidentat la echipa naţională a Camerunului, în meciul cu Eswatini, va rata tot restul sezonului. Antrenorul roş-albaştrilor a anunţat că Dawa va mai face un control şi în Franţa, acolo unde speră să primească veşti mai bune, dar Elias