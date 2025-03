Premierul Danemarcei va efectua săptămâna viitoare o vizită în Groenlanda: „Aștept cu nerăbdare să continui cooperarea strânsă și bazată pe încredere între Groenlanda și Danemarca”

16:10

Ministrul danez al Apărării Troels Lund Poulsen l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump că a intensificat controversa cu privire la Groenlanda și că a răspândit "amenințări voalate", o referire la dorința liderului american de a "prelua" teritoriul autonom danez, anunță EFE, citat de Agerpres. "Trebuie să mă distanțez clar de ceea ce consider […]