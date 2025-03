Doi detinuti au vrut sa evadeze ca in ”Prison Break” din peniteciarul Aiud. Condamnati si pentru tentativa de evadare

12:10

Un virus neidentificat a fost semnalat in mai multe regiuni din Rusia, pacientii prezentand febra ridicata persistenta si tuse severa care include expectoratia de sange. Presa rusa a scris despre aparitia bolii in aceasta saptamana. In ciuda ingrijorarii crescande, autoritatile sanitare nu au dezvaluit numarul de cazuri sau de internari in spital, transmite publicatia online...