„Risc de fiasco” pentru planul de inarmare al Europei: Tarile din Sud vor doar granturi, nu imprumuturi

Protestele au avut loc in mai multe orase din Marea Britanie, in cadrul Zilei Mondiale de Actiune impotriva lui Elon Musk, relateaza The Standard. Manifestanti cu afise care indeamna consumatorii sa boicoteze compania lui Musk s-au adunat in fata unui dealer Tesla din Londra. Pe afise, protestatarii au scris sloganuri precum „Nu cumparati masinile nazistului”...