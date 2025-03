Cu Piţurcă, Lăcătuş şi Tudorel Stoica în tribune, Steaua a suferit prima înfrângere din acest sezon!

20:10

Mii de copii au venit în Giuleşti şi fac o atmosferă fantastică la derby-ul dintre Rapid şi Universitatea Craiova. Atmosferă fantastică în tribunele din Giuleşti. Mii de copii au venit în Giuleşti şi creează o atmosferă fantastică. Imagini superbe din Giuleşti Şi Universitatea Craiova are o galerie de câteva mii de copii are au venit