La ce sumă uriaşă renunţă Nicolae Stanciu, pentru a semna cu Genoa. Salariul pe care i-l va oferi, de fapt, Dan Şucu

Alexandru Mitriţă s-a dezlănţuit după Rapid – Craiova 1-2. Mitriţă a spus că se vede mâna lui Mirel Rădoi şi că echipa are un joc consistent. Mitriţă a mai spus că Universitatea Craiova îşi merită locul în clasament şi că echipa are foarte multă încredere. Alexandru Mitriţă, dezlănţuit după Rapid – Craiova 1-2 „O victorie […]