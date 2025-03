Controversă uriaşă în Dinamo – FCSB! Roş-albaştrii au cerut penalty după un presupus henţ al lui Olsen

12:00

Cagliari-Monza e meciul care deschide ziua de Serie A. Echipa românilor, Florinel Coman şi Răzvan Marin îşi joacă viitorul în prima ligă. Victoria e crucială pentru formaţia lui Davide Nicola pentru a se îndepărta de locurile care duc în Serie B. Cei de Cagliari sunt cotaţi cu prima șansă la victorie. Asta pentru că evoluează […] The post Cagliari-Monza, LIVE SCORE, de la 13.30. Florinel Coman şi Răzvan Marin luptă pentru menţinerea în Serie A appeared first on Antena Sport.