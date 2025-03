Jucătorii de la Montreal Canadiens şi Florida Panthers s-au luat la bătaie la finalul meciului

15:40

Kylian Mbappe a marcat de două ori în meciul Leganes, scor 3-2, din campionatul Spaniei, şi a ajuns la 31 de goluri în 44 de meciuri în toate competiţiile, egalând totalul reuşit de Cristiano Ronaldo în primul său sezon la Real Madrid, în 2009-2010. „Este foarte special… să am acelaşi număr de goluri ca şi […]