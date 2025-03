Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la FCSB, după derby-ul cu Dinamo. „A fost zero”

17:00

Nicolae Dică ştie cine ar putea face diferenţa în derby-ul Dinamo – FCSB. Fostul antrenor al campioanei consideră că revenirea lui Daniel Bîrligea reprezintă un plus pentru roş-albaştri, înaintea partidei care se va disputa azi, de la ora 20:30. Daniel Bîrligea s-a accidentat în cantonamentul naţionalei şi a ratat „dubla" cu Bosnia şi San Marino.