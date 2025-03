Aeroportul Cluj: Autorizația electronică de călătorie (ETA), necesară înainte de a zbura în UK

12:50

Cea de-a cincea ediție a conferinței Women in Data Science, cu tema ,,Dezvoltarea Inteligenței Artificiale: de la Hype la încredere și siguranță”, a reunit sub cupola Academiei de Științe Economice din București câteva dintre cele mai notabile voci feminine românești din comunitatea globală de Data Science, inovație Hi-Tech și dezvoltare AI, care fac trecerea de […] The post Women in Data Science: Evoluția AI, dezbătută de cele mai relevante voci feminine românești din domeniu appeared first on ViaClujTV.