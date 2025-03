Israel: Netanyahu sfideaza decizia Curtii Supreme si il numeste pe fostul comandant al marinei ca nou sef al securitatii

11:40

Romania devine un reper european in domeniul sustenabilitatii, datorita Sistemului de Garantie-Returnare, implementat de RetuRO, compania care administreaza cel mai mare proiect de economie circulara din tara. Performanta sistemului in primul an de functionare si obiectivele de dezvoltare pentru acest an au fost prezentate de catre Gemma Webb, CEO si Presedinte al Consiliului de Administratie...