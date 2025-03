5 motive să alegi iPhone 16 Pro Max 

20:40

Am selectat 25 de oferte din portofoliul eMAG, printre ele se află și unul dintre cele mai bune smartphone-uri lansate în 2025 ce a coborât cu reducerea de 10% sub pragul a 5500 lei. 1. Aparat de aer condiționat Star-Light de 12000BTU cu Wi-Fi ️ Reducerea de 10% se aplică prin codul electro. Are 12000BTU […] The post TOP 25: Oferte eMAG din 22.03.25 (televizor Mini LED Sony pe diagonală mare, Samsung Galaxy S25 Ultra sub pragul a 5500 lei, boxă audio LG de 1000W etc și cu reducere de 10% etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.