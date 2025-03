UNTRR: Amenzi pentru neutilizarea sistemelor GPS, de la 1 aprilie

08:20

Volvo Trucks introduce un nou sistem de reducere a consumului de carburant, denumit „I-Roll with Engine Start/Stop". Noutatea este că motorul va fi oprit complet în timpul fazelor de rulare liberă (Eco-Roll), în care motorul funcționa la ralanti, economisind combustibil. Noul sistem I-Roll cu Start/Stop poate fi comandat ca parte a pachetului opțional I-Save, recomandat […]