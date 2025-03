Restricţii de circulaţie pe autostrada Soarelui. Zona unde au loc lucrări și perioada în care traficul va fi deficitar

17:30

Bani și alimente în plus la pensie. Pensionarii cu venituri mici pot primi de Paște nu mai puțin de 1.150 lei la pensie sub formă de ajutoare sociale. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? După înghețarea ajutoarelor sociale, Guvernul a decis să aloce măcar o parte din fondurile pe care le acorda […] Articolul Pensionarii care primesc 1150 lei în plus în aprilie. Cine se încadrează pentru ajutorul de la guvern apare prima dată în PS News.