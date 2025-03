(P) Cât de mult este prea mult? Cum să îți stabilești propriile reguli de joc

08:00

Dacă Gigi Becali i-a criticat dur după meci pe Baba Alhassan, Alexandru Băluţă şi Ştefan Târnovanu, Basarab Panduru a avut un alt client. Fostul mare mijlocaş l-a făcut praf pe Valentin Creţu, despre care a spus că nu a fost deloc util în planul ofensiv. „Crețu, pe faza de atac, a fost zero. La gol, […]