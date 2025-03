Aston Martin vrea să vândă participaţia sa la echipa de Formula 1 care îi poartă numele

08:40

Naţionala lui Mircea Lucescu a ratat startul din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au pierdut pe Arena Naţională, în faţa Bosniei, scor 0-1. Apoi, au reuşit să se impună pe terenul amatorilor din San Marino cu scorul de 5-1. În ciuda startului slab de campanie, Dan Petrescu spune că are încredere totală în Mircea Lucescu. […] „Sunt încrezător 100%". Dan Petrescu pune presiune pe Mircea Lucescu. Pe ce loc va termina România grupa din preliminariile Mondiale