„Merită felicitări!” Ioan Ovidiu Sabău și-a lăudat jucătorii după 1-0 cu CFR Cluj. Mesajul transmis de antrenorul de la U Cluj

Gigi Becali tocmai a făcut un anunţ surpriză. FCSB îl reprofilează pe eroul din Derby de România, scor 2-1, cu Dinamo. După accidentarea lui Joyskim Dawa, campioana a rămas cu deficit de fundaşi centrali. Latifundiarul din Pipera s-a gândit să facă un transfer, dar a fost anunţat că are deja un înlocuitor în lot. Gigi […]