Isopan Est, afaceri de aproape 3 miliarde lei într-un deceniu. Toni Pera, CEO: Nevoia marilor companii din retail de a dispune de depozite logistice moderne a contribuit major la această evoluție. Prognoza pe termen lung rămâne incertă

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a primit 33 de oferte în cadrul unei licitații care vizează migrarea în cloudul privat guvernamental a minim 30 de sisteme ori aplicații IT, prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni. Bugetul alocat pentru licitație a fost stabilit la 867,48 milioane de lei, fără TVA, iar migrarea sistemelor IT are ca termen luna iunie 2026, conform datelor Profit.ro.