FCSB, aproape de a-l pierde pe Florin Tănase! Oferta carierei pentru jucător. Ar putea deveni adversarul lui Andrei Raţiu

Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, revine în Campionatul European de Raliuri (ERC) pentru sezonul 2025, după ce a semnat un acord pentru un an cu una dintre cele mai puternice echipe, Team MRF Tyres. Pilotul de la Napoca Rally Academy devine astfel unul dintre favoriții la titlul continental, la care s-a luptat în […]