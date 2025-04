Scene şocante după derby-ul U Cluj-CFR Cluj 1-0! Doi minori, băgaţi în spital. Ar fi fost atacaţi de fanii „şepcilor roşii”

17:10

Dan Şucu pregăteşte revoluţia la Rapid, din sezonul următor. Viorel Moldovan are şanse mari să se despartă de clubul de sub Grant, iar poziţia sa, de preşedinte, ar urma chiar să fie desfiinţată din club. Pe lângă schimbările pregătite la nivelul conducerii, Dan Şucu va lua o decizie importantă şi în privinţa lui Marius Şumudică. […] The post Dan Şucu pregăteşte revoluţia la Rapid. Viorel Moldovan, OUT de la clubul din Giuleşti. Ce se întâmplă cu Cristi Săpunaru appeared first on Antena Sport.