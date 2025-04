Șeful Seat și Cupra a demisionat. Mărcile spaniole, conduse de un nou CEO interimar

13:10

După ce a demonstrat că nu se teme de concurența acerbă din segmentul B, acolo unde este prezentă cu modelul Duster, Dacia a luat decizia să țintească o treaptă mai sus: în segmentul C. Cel mai profitabil din Europa. Aici regăsim mașini de dimensiuni mai mari, care pun accentul pe un spațiu interior mai generos, pe motorizări ceva mai potente, dar și pe mai multă tehnologie. Intrarea producătorului de la Mioveni în segmentul C se numește Bigster, un SUV care ar putea fi considerat, și nu este to...