Turiştii europeni au început să evite SUA, care au devenit un teritoriu necunoscut

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxellesul a pregătit and #39;un plan solid and #39; ce conţine and #39;contramăsuri ferme and #39; pentru a contraataca tarifele globale pe care preşedintele american Donald Trump le va impune miercuri, informează EFE, de la care redăm cele ce urmează.