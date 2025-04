„Victor e prietenul meu!” Marius Şumudică a spus totul despre relaţia cu Angelescu la Rapid: „Nu există aşa ceva”

20:30

Genoa a câştigat Cupa Viareggio, după ce a învins în finală, cu 1-0, Fiorentina. Singurul gol al meciului a fost înscris de Marconi, în minutul 28. Este primul trofeu obţinut de Genoa de când a fost preluată de milionarul român Dan Şucu. Cupa Viareggio, ajunsă la ediţia cu numărul 75, este una dintre cele mai