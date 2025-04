Un ordin rusesc reduce capacitatea de export a petrolului din Kazahstan prin conducta CPC

17:50

Parlamentul georgian a adoptat marţi o nouă lege a and #39; and #39;agenţilor străini and #39; and #39;, care este o copie a legii similare din SUA şi înlocuieşte legea anterioară criticată de opoziţie şi ONG-uri ca fiind de inspiraţie rusească, deşi aceasta din urmă este mai blândă decât noua lege, care va include şi pedepse cu închisoarea, iar în Codul Penal a fost reintrodus delictul de and #39; and #39;înaltă trădare and #39; and #39;, abolit în anul 2007 de fostul preşedinte Mihail Saakaşvili