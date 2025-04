„Au fost și alte incidente!” Ce au spus oficialii de la CFR Cluj după ce doi minori au fost băgați în spital, după derby-ul cu U Cluj

21:10

Naţionala feminină are două dueluri în aprilie, cu Irlanda de Nord, în Nations League. Italianul Pedrazzini a reuşit să formeze o adevărată familie la naţionala de fotbal fete. Meluţă şi Părăluţă s-au reunit pentru meciurile României cu Irlanda de Nord, din Nations League. Reporter: Dacă aţi putea alege un singur cuvânt care să poată descrie