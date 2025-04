Mircea Rednic pleacă de la UTA! A început deja negocierile cu o altă echipă

23:00

Erling Haaland va lipsi tot sezonul în urma accidentării suferite în meciul Bournemouth – Manchester City 1-2, din sferturile Cupei Angliei. Haaland a marcat golul de 1-1 în minutul 49, iar Pep Guardiola a fost nevoit să îl înlocuiască în minutul 61 cu Omar Marmoush, după ce atacantul norvegian s-a „rupt". Anunţul lui Fabrizio Romano